НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
05:39 16 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Трамп намерен вернуться в политику

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

Как сообщает Associated Press, «неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания».

Отмечается, что экс-президент «зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов», однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2022 года.

«Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше», – цитирует агентство старшего советника Трампа Джейсона Миллера.

Источник:
Тэги: Трамп

Новости по теме

В США бывшие республиканцы хотят учредить партию «против Трампа»

Участники переговоров задумали отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против Трампа.

Трамп скрывал детали своих телефонных разговоров с Путиным

Теперь у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена есть к ним доступ, сообщает Politico со ссылкой на источники.

В США начали расследование против Трампа за попытку отменить итоги выборов

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты