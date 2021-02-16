Трамп намерен вернуться в политику

Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.

Как сообщает Associated Press, «неудержимые друзья и союзники Трампа ожидают, что он возобновит дружеские интервью СМИ после нескольких недель молчания».

Отмечается, что экс-президент «зациклен на мести республиканцам, которые поддержали его импичмент или сопротивлялись его усилиям по отмене результатов ноябрьских выборов», однако все равно нацелен помочь Республиканской партии взять под контроль палату представителей и сенат на промежуточных выборах 2022 года.

«Я полагаю, что в ближайшие дни вы, вероятно, услышите от него гораздо больше», – цитирует агентство старшего советника Трампа Джейсона Миллера.

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