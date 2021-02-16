ВОЗ зафиксировала наименьшее число случаев заражения коронавирусом с октября

Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года.

«Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей вируса», — отметил глава ВОЗ.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в мире более 109 миллионов человек заразились коронавирусом. От последствий заболевания умерли более 2,4 миллионов человек.

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