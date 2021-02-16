Степанов: процесс иммунизации в Украине пытаются сорвать
В Минздраве ранее заявляли, что иммунизация начнется 15 февраля, но Украина до сих пор так и не получила вакцин.
Глава Минздрава Максим Степанов заявляет о попытке срыва вакцинации в Украине сторонниками российских вакцин.
«К чему приводят эти нападки – последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества», – сказал он.
Степанов считает, что такие действия – это попытка срыва кампании по вакцинации в нашей стране.
«Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция – не допустить на рынок Украины российскую вакцину», – заявил министр.
Также Степанов рассказал, что Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин.
«Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин против COVID-9. Я дал все поручения по подготовке всех необходимых документов. На их подготовку определено три дня, я думаю, что в течение суток все документы передадут в НАБУ», – пообещал Степанов.
В Минздраве ранее заявляли, что иммунизация начнется 15 февраля, но Украина до сих пор так и не получила вакцин. Степанов обещает, что это произойдет на этой неделе.
Новости по теме
Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
В Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский наблюдается «цветение» снега, он стал розовым и зеленым.
Бывший президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в политической жизни страны и снова начать общаться с журналистами.