Степанов: процесс иммунизации в Украине пытаются сорвать

В Минздраве ранее заявляли, что иммунизация начнется 15 февраля, но Украина до сих пор так и не получила вакцин.

Глава Минздрава Максим Степанов заявляет о попытке срыва вакцинации в Украине сторонниками российских вакцин.

«К чему приводят эти нападки – последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества», – сказал он.

Степанов считает, что такие действия – это попытка срыва кампании по вакцинации в нашей стране.

«Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция – не допустить на рынок Украины российскую вакцину», – заявил министр.

Также Степанов рассказал, что Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин.

«Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации о всех переговорах с производителями вакцин против COVID-9. Я дал все поручения по подготовке всех необходимых документов. На их подготовку определено три дня, я думаю, что в течение суток все документы передадут в НАБУ», – пообещал Степанов.

В Минздраве ранее заявляли, что иммунизация начнется 15 февраля, но Украина до сих пор так и не получила вакцин. Степанов обещает, что это произойдет на этой неделе.

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