Хакеров из Северной Кореи обвинили в атаке на Pfizer
Хакеры пытались взломать серверы Pfizer, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.
Хакеры из Северной Кореи совершили кибератаку на сервера американской фармацевтической компании Pfizer. Злоумышленники пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.
Отмечается, что хакеры пытались взломать серверы Pfizer в Южной Корее, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине и лечению от коронавируса. При этом не сообщается, какие именно данные могли быть похищены.
Напомним, в декабре хакеры совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Во время атаки были похищены документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
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Вторая доза вакцины будет предоставлена всем, кто согласится на нее, но только в том случае, когда паралич полностью пройдет.
Переговоры о закупке вакцины Pfizer находятся на стадии подписания договоров. Также идут переговоры с другими производителями.