НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
12:00 16 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хакеров из Северной Кореи обвинили в атаке на Pfizer

Хакеры пытались взломать серверы Pfizer, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине.

Хакеры из Северной Кореи совершили кибератаку на сервера американской фармацевтической компании Pfizer. Злоумышленники пытались получить доступ к информации о вакцине от коронавируса COVID-19. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Yonhap со ссылкой на Национальное агентство разведки (NIS) Южной Кореи.

Отмечается, что хакеры пытались взломать серверы Pfizer в Южной Корее, чтобы получить доступ к технологической информации о вакцине и лечению от коронавируса. При этом не сообщается, какие именно данные могли быть похищены.

Напомним, в декабре хакеры совершили кибератаку на Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Во время атаки были похищены документы о вакцинах против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Источник:
Тэги: Хакеры, Северная Корея, вакцина, Pfizer

Новости по теме

Pfizer готовит документы на регистрацию вакцины в Украине – МОЗ

Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.

В Израиле у 13 человек парализовало лица после прививки Pfizer

Вторая доза вакцины будет предоставлена всем, кто согласится на нее, но только в том случае, когда паралич полностью пройдет.

Украина намерена закупить COVID-вакцину Pfizer

Переговоры о закупке вакцины Pfizer находятся на стадии подписания договоров. Также идут переговоры с другими производителями.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты