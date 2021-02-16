После COVID-вакцинации можно заболеть, но не тяжело

Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.

После COVID-вакцинации есть случаи заражения коронавирусом, но болезнь при этом протекает существенно легче. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге во вторник, 16 февраля.

«Могут случаться случаи, и это доказывается в том числе на третьей стадии клинических испытаний по эффективности, когда человек может заболеть COVID-19, но в то же время перенести в легкий способ эту болезнь, не иметь тяжелых последствий этой болезни, и это точно не приведет к смерти человека», – сказал Степанов.

Подавляющее большинство людей после вакцинации не болеют совсем, или же вирус может попасть в организм и иметь либо бессимптомное, либо очень легкое течение, пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что все вакцины, которые будут использоваться в Украине, будут безопасными: они будут проходить регистрацию в стране, будут исследоваться украинскими экспертами, которым Минздрав доверяет.

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