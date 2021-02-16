Украинских водителей и пешеходов ждут новые штрафы

Рада повысила минимальные штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону без гарнитуры водителям, а пешеходам за переход дороги в неположенном месте.

Украинские парламентарии ужесточили ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Размеры штрафов повысились. Законопроект №2695 был одобрен Верховной радой во втором чтении. За новый законопроект проголосовали 325 нардепов.

Так, для водителей повышен минимальный штраф до 510 гривен. Наказывать будут за:

непристегнутый ремень безопасности;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону без гарнитуры за рулем во время движения;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

Если водитель скроется с места ДТП, то ему грозит штраф в размере 3,4 тысячи гривен. Такой же штраф будет за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

Если водитель не предоставит преимущество в движении полицейскому авто, карете скорой помощи или машине других спецслужб, то ему придется «раскошелиться» на 680 гривен.

За создание аварийной ситуации надо будет заплатить 1 445 гривен, а за нарушение, которое привело к автомобильной аварии, – 850 гривен.

Штрафом в размере 425 гривен накажут за езду без водительского удостоверения. Если у водителя вообще отсутствуют права, то ему придется заплатить 3,4 тысячи гривен. Ранее лишенных прав водителей оштрафуют на 20,4 тысяч гривен.

Если водитель в течение года вновь совершит такое нарушение, то это влечет наложение штрафа уже в размере 40,8 тысяч гривен с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет и с платным изъятием авто или без такового.

Повысился размер штрафа за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения – с 10,2 тысячи гривен до 17 тысяч. При этом водителей, дружащих с «зеленым змием», будут лишать водительских прав на год.

За повторное нарушение в течение года предусмотрено наказание в размере 34 тысяч гривен и лишение прав уже на три года. Если же водитель сядет за руль пьяным в третий раз, то за это предусмотрен штраф в 51 тысячу грн, а также гражданина лишат прав на 10 лет с конфискацией его транспортного средства.

Также парламентарии не стали разрешать безосновательные остановки водителей. Планировалось, что полицейский может останавливать авто в случае, если такая остановка происходит во время проведения профилактических мер для осмотра водителей для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Также Рада отказалась от правки, согласно которой можно проверять водителей на скорость без установления предупредительных знаков. Водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому.

Ответственность за ДТП с жертвами и пострадавшими

За ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести, последует лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Сейчас за это предусмотрен штраф в размере до 8,5 тысяч гривен.

Если пострадавший получил тяжелое повреждение, водителю будет грозить лишение свободы на срок до трех до восьми лет (лишение прав от пяти до восьми лет).

Если произошло ДТП с летальным исходом, то виновник в состоянии опьянения может лишиться свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением прав на такой же срок. Если в ДТП несколько жертв, то срок тюремного заключения увеличивается – до 7-12 лет (лишение прав на срок от семи до 10 лет).

Штрафы предусмотрены и для пешеходов

Так, согласно новому закону, пешеходы, которые переходят дорогу в неположенном месте, теперь будут платить штраф в размере не 51 гривны, а 255 гривен.

При нарушении правил дорожного движения велосипедистами, они должны будут заплатить штраф в размере 340 гривен. За эти же нарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, – штраф в 680 гривен, а за создание аварийной ситуации – 850 гривен.

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