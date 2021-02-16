СМИ узнали о начале переговоров США и ФРГ по СП-2

Власти Германии намерены убедить администрацию Байдена в том, что работу газопровода смогут контролировать.

Германия и США начали переговоры по Северному потоку-2, в ходе которых Берлин планирует убедить администрацию президента Джо Байдена отказаться от санкций. Об этом во вторник, 16 февраля, пишет Financial Times .

По данным издания, ФРГ рассматривает возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть газопровод, если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

«Таким образом мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию», – считает депутат от Христианско-демократического союза Андреас Ник.

Также издание отмечает, что в Берлине надеются, что с приходом Энтони Блинкена на пост госсекретаря в отношении СП-2 Вашингтоном будет выбран иной подход.

Газета подчеркивает, что со стороны новой администрации есть явное желание наладить отношения с Берлином. США рассматривают Германию как важнейшего союзника, в том числе в вопросах противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменения климата. Решение проблемы вокруг Северного потока-2 позволит им сосредоточиться на общей повестке дня, добавляет FT.

В свою очередь, Wall Street Journal сообщает, что США и ФРГ обсуждают список компаний, против которых могут ввести санкции.