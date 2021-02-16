В Закарпатье и на Львовщине назначены новые главы полиции

Полицию Закарпатья возглавил Ярослав Колесник, а начальником полиции Львовской области стал Александр Шляховский.

В Закарпатской и Львовской областях представлены новые начальники полиции. Их представили первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, новым начальников полиции Львовской области стал Александр Шляховский, проработавший почти год начальником полиции Закарпатья в Ужгороде.

Александр Шляховский поблагодарил личный состав за работу.

Василий Виконский, ранее возглавлявший ГУ Нацполиции во Львовской области, переходит на работу в центральное управление столицы.

Новым главой Закарпатской области вместо Шляховского стал Ярослав Колесник. Он до недавнего времени занимал должность заместителя начальника управления Нацполиции Киевской области.

Ярослав Колесник заявил, что возглавить полицию Закарпатья для него является честью и пообещал, что приложит все усилия, чтобы полиция Закарпатья демонстрировала хорошие результаты работы.

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