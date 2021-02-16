СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию

Блогера подозревают в госизмене и разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

СБУ во вторник, 16 февраля, объявила о подозрении в совершении преступления известному блогеру, главе партии Шария Анатолию Шарию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Подозрение объявлена ​​под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям – госизмена (ч. 1 ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ч. 1 ст. 161).

В СБУ утверждают, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

По версии спецслужбы, начиная с 2012 года через соцсети, интернет-СМИ и российские телеканалы блогер способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, СБУ заявляет, что Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью этого называется обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

«Такие противоправные действия Анатолия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК (Россия 24, Россия 1), телеканал Министерства обороны РФ Звезда и другие», – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к деятельности Шария.

Тэги: госизмена, подозрение, шарий