Bitcoin превысил отметку в $50 тысяч
Криптовалюта Bitcoin продолжает расти в цене и снова обновила исторический максимум стоимости.
Криптовалюта Bitcoin в ходе торговой сессии выросла на 5,65% и в пике достигла $50645. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки во вторник, 16 февраля.
Таким образом цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.
Напомним, стоимость криптовалюты резко выросла в последние месяцы. Еще в начале октября биткоин стоил около 11 тысяч долларов. С начала 2020 года криптовалюта подорожала на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.
По данным аналитиков рынка, аппетит к рискованным активам, которые являются криптовалюты, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы США и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря вакцинам.
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На прошлой неделе стоимость криптовалюты резко упала, но сейчас снова приближается к историческому максимуму.
Поддержку стремительному росту биткоина оказывает информация о запуске виртуальной валюты от Facebook.