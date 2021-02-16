Bitcoin превысил отметку в $50 тысяч

Криптовалюта Bitcoin продолжает расти в цене и снова обновила исторический максимум стоимости.

Криптовалюта Bitcoin в ходе торговой сессии выросла на 5,65% и в пике достигла $50645. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки во вторник, 16 февраля.

Таким образом цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Напомним, стоимость криптовалюты резко выросла в последние месяцы. Еще в начале октября биткоин стоил около 11 тысяч долларов. С начала 2020 года криптовалюта подорожала на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.

По данным аналитиков рынка, аппетит к рискованным активам, которые являются криптовалюты, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы США и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря вакцинам.

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