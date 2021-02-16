В ЕС призывают Зеленского ветировать закон о защите обличителей коррупции

Депутаты Европарламента считают, что в своей нынешней форме закон ограничивает права обличителей и ослабляет их защиту, а также противоречит самому определению «обличителя».

К президенту Владимиру Зеленскому обратилась группа евродепутатов, которые призвали главу государства ветировать и вернуть на доработку закон, касающийся защиты обличителей коррупции. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает Европейская правда со ссылкой на письмо евродепутатов.

Депутаты Европарламента в своем письме приветствовали намерения Украины относительно усиления защиты обличителей через предложения законопроектов 1010 и 3450. При этом они выразили обеспокоенность общей эффективностью предложенных мероприятий, особенно тех, которые указаны в изменениях 16 и 56 к законопроекту 3450.

«В своей нынешней форме закон ограничивает права обличителей и ослабляет их защиту, противоречит самому определению «обличителя» и не обеспечивает четких гарантий анонимности канала сообщений. Он фактически перекладывает бремя доказывания на обличителя, что противоречит процессуальным стандартам доказательства и самой концепции института обличителей», – подчеркивают евродепутаты.

В Европарламенте отметили, что обличители являются одними из самых эффективных элементов антикоррупционной системы, они позволяют повысить прозрачность государственного сектора и остановить злоупотребления.

«Европейский Союз признал это, введя собственную директиву, которая устанавливает широкий набор правил защиты обличителей по всему ЕС. Мы призываем украинских законодателей рассмотреть возможность адаптации стандартов ЕС насколько это возможно», – говорится в письме.

Депутаты Европарламента считают, что несмотря на все положительные стороны принятого законопроекта, он не должен быть принят в такой форме.

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