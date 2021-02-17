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Главная » Украина » Происшествия
00:48 17 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Житель Кривого Рога угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского

В Кривом Роге задержали 59-летнего мужчину, который угрожал устроить взрыв в многоквартирном доме.

По неофициальной информации местных СМИ, он сообщил полицейским, что планирует взорвать квартиру, где живут родители президента Владимира Зеленского.

На сайте полиции сообщается, что 15 февраля поступил звонок от мужчины, сообщившего, что планирует подорвать одну из квартир на территории Металлургического района.

Помещение проверили, взрывчатки не нашли.

После этого следователям удалось быстро найти «минера». Им оказался безработный житель города, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.

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Тэги: Владимир Зеленский, квартира, телефоннный терроризм

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