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01:52 17 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Сицилии началось извержение крупнейшего в Европе вулкана

На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.

Повышение вулканической активности фиксируется с 16:10 по местному времени. Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.

По оценкам итальянских вулканологов, пока извержение не выглядит опасным для окружающих городов.

«По состоянию на данный момент – можно не волноваться и наслаждаться зрелищем», – сообщил специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.

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Тэги: Италия, извержение вулкана

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