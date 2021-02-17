На Сицилии началось извержение крупнейшего в Европе вулкана

На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.

Повышение вулканической активности фиксируется с 16:10 по местному времени. Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.

По оценкам итальянских вулканологов, пока извержение не выглядит опасным для окружающих городов.

«По состоянию на данный момент – можно не волноваться и наслаждаться зрелищем», – сообщил специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.

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