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03:16 17 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине выставили на продажу первую тюрьму

Ирпеньский исправительный центр выставлен на аукцион. Это первое пенитенциарное учреждение, которое пойдет с молотка.

«Первый пошел! «Большая распродажа тюрем «дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева – welcome», – написал министр инфраструктуры Украины Денис Малюська.

Глава Минюста также анонсировал выставление на продажу новых объектов.

Министр напомнил, что 70% от продажи тюрем пойдет на развитие в Украине новой тюремной инфраструктуры по европейским стандартам. Остальные 30% – пополнит государственный бюджет.

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Тэги: аукцион, тюрьмы, Министерство юстиции

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