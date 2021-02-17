ОБСЕ осудила белорусские власти из-за обысков у журналистов

У 25 белорусских журналистов и правозащитников были проведены обыски «с целью установления обстоятельств финансирования протестной деятельности».

С призывом к властям Беларуси «уважать права правозащитников в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ» обратился глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи. Его заявление опубликовано на сайте организации во вторник, 16 февраля.

Как уточняется в документе, БДИПЧ ОБСЕ выражает крайнюю обеспокоенность в связи с волной согласованных обысков, проведенных полицией у правозащитников по всей Беларуси, и призывает руководство страны «не криминализировать законную правозащитную деятельность».

По словам Мекаччи, на фоне мирных протестов, происходящих в Беларуси уже многие месяцы, вызывает большое беспокойство информация о том, что белорусские власти, по всей видимости, «проводят в отношении правозащитников следственные действия и предпринимают усилия по их запугиванию».

«Помимо сообщений о том, что полиция по всей стране врывается в дома с целью конфискации документов и оборудования, принадлежащего правозащитникам, также поступают сообщения о нескольких задержаниях, при этом местонахождение нескольких правозащитников неизвестно», – сказано в заявлении.

БДИПЧ ОБСЕ призывает освободить граждан, задержанных в Беларуси за отстаивание своих прав, и привлечь к ответственности нарушителей прав человека, чьи действия были документально подтверждены.

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