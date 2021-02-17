Конгрессмен подал в суд на Трампа из-за штурма Капитолия

Демократ Бенни Томпсон подал в суд на бывшего президента, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями.

Как подчеркивает CNN, это первый гражданский иск, поданный в отношении Дональда Трампа в связи со штурмом Капитолия его сторонниками. Другим ответчиком стал адвокат Трампа Руди Джулиани.

В иске Томпсон ссылается на редко использовавшийся федеральный закон, принятый после Гражданской войны, который был направлен на борьбу с ку-клукс-кланом. Он позволяет возбуждать гражданские иски против лиц, которые используют «насилие и угрозы» для того, чтобы помешать работе предприятия или учреждения.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

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