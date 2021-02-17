Стоимость нефти превысила 64 доллара

Росту способствует падение добычи в США.

Мировые цены на нефть продолжают расти, обновляя максимумы более чем за год.

Так, сегодня в среду, 17 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превысила $64 за баррель (рост на 1,12%) впервые с января прошлого года. Позже рост фьючерсов немного замедлился.

В начале недели стоимость нефти Brent достигла 63 долларов.

Нефть марки WTI дорожала на 0,6% и торгуется на уровне $60,5 за баррель.

Отметим, из-за непогоды в США суточная добыча нефти упала сразу на два миллиона баррелей. Обычно суточный объем добычи составлял в среднем 11 млн баррелей.

По распоряжению нового президента Джо Байдена в США остановят разработку нефтяных и газовых месторождений. Вместо этого будет увеличено производство возобновляемой энергии.

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