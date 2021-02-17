Стоимость нефти превысила 64 доллара
Росту способствует падение добычи в США.
Мировые цены на нефть продолжают расти, обновляя максимумы более чем за год.
Так, сегодня в среду, 17 февраля, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE превысила $64 за баррель (рост на 1,12%) впервые с января прошлого года. Позже рост фьючерсов немного замедлился.
В начале недели стоимость нефти Brent достигла 63 долларов.
Нефть марки WTI дорожала на 0,6% и торгуется на уровне $60,5 за баррель.
Отметим, из-за непогоды в США суточная добыча нефти упала сразу на два миллиона баррелей. Обычно суточный объем добычи составлял в среднем 11 млн баррелей.
По распоряжению нового президента Джо Байдена в США остановят разработку нефтяных и газовых месторождений. Вместо этого будет увеличено производство возобновляемой энергии.
Новости по теме
Степанова горязятся снять с должности, если до конца недели Украина не получит COVID-вакцину.
Национальное антикоррупционное бюро больше недели назад начало досудебное расследование по фактам возможных злоупотреблений при закупке вакцин против COVID-19.
Демократ Бенни Томпсон подал в суд на бывшего президента, обвинив его в сговоре с ультраправыми организациями в целях подстрекательства к беспорядкам.