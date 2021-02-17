Рада осудила преступный режим Януковича

Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Верховная Рада на заседании в среду, 17 февраля, 295 голосами приняла постановление №2739, посвященное годовщине Евромайдана.

Согласно ему, Революция достоинства признается одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

«Расследование преступлений, совершенных во время Революции достоинства должно быть завершено и проведено эффективно. Виновники должны предстать перед судом и в ходе справедливого и беспристрастного процесса привлечены к ответственности. Дальнейшее промедление в этом вопросе недопустимо», – говорится в документе.

В нем говорится, что акты унижения человеческого достоинства, которые происходили шесть лет назад на Майдане Незалежности в Киеве, а так же в других местах столицы и разных городов, поселков и сел по всей стране, не должны повториться.

Подчеркивается, что узурпация власти одной из ее ветвей, партией или отдельным должностным лицом является абсолютно недопустимым явлением, что вызывает долговременные тяжкие последствия.

«Трагические события Революции достоинства, аннексия Автономной республики Крым и города Севастополя, а также продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации и оккупация ею отдельных районов Донецкой и Луганской областей произошли не в последнюю очередь вследствие политики Виктора Януковича и сформированного им преступного режима, который поддерживался Российской Федерацией и действовал вопреки национальным интересам Украины», – говорится в заявлении.

Кроме того, противоправную деятельность отдельных работников подразделений милиции особого назначения Беркут, милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей и других должностных и служебных лиц во время Революции достоинства Рада осудила как такую, которая нанесла непоправимый вред государству и обществу.

Рада подчеркивает, что мирные собрания является чрезвычайно действенным инструментом общественного контроля за институтами публичной власти, а безопасность участников мирных собраний всех видов и форм, как и их право выражать свое мнение, должны быть защищены государством.

Парламент в заявлении утверждает, что европейские ценности, за которые отдали свои жизни Герои Небесной Сотни, – достоинство, демократия, равенство и верховенство права, необходимые для нормального функционирования общества. Отмечается, что Рада последовательно стоит и будет стоять на позициях утверждения этих ценностей во всех сферах общественной жизни.

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