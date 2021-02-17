Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Соглашение в области почтовой и электрической связи со странами СНГ почти за 30 лет не приобрело для Украины практической реализации.

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи со странами СНГ, которое было подписано в 1992 году в Бишкеке. Об этом стало известно во время заседания правительства в среду, 17 февраля.

Документом поручается МИД в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.

В пояснительной записке к проекту указано, что за период, прошедший со времени подписания соглашения, оно не приобрело для Украины практической реализации.

«Выход Украины из указанного соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства», – говорится в документе.

Кроме того, предусмотренная соглашением координация действий Украины с государствами СНГ, не соответствует обязательствам в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, взятым Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Украина вышла из трех соглашений с СНГ по атомной энергии. Правовая база по сотрудничеству в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение, решили в Кабмине.

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