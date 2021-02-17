НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:36 17 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ

Соглашение в области почтовой и электрической связи со странами СНГ почти за 30 лет не приобрело для Украины практической реализации.

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи со странами СНГ, которое было подписано в 1992 году в Бишкеке. Об этом стало известно во время заседания правительства в среду, 17 февраля.

Документом поручается МИД в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.

В пояснительной записке к проекту указано, что за период, прошедший со времени подписания соглашения, оно не приобрело для Украины практической реализации.

«Выход Украины из указанного соглашения не повлияет на интересы украинских граждан и на способность государства должным образом защищать национальные интересы, а также не повлияет на возможности Украины в противодействии попыткам Российской Федерации легитимизировать временную оккупацию части суверенной территории нашего государства», – говорится в документе.

Кроме того, предусмотренная соглашением координация действий Украины с государствами СНГ, не соответствует обязательствам в сфере телекоммуникаций и почтовой связи, взятым Украиной при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее Украина вышла из трех соглашений с СНГ по атомной энергии. Правовая база по сотрудничеству в энергетической сфере в основном утратила свое практическое значение, решили в Кабмине.

Источник:
Тэги: СНГ, соглашения с СНГ, Соглашения об ассоциации с ЕС

Новости по теме

Украина вышла из договора о совместной монопольной политике стран СНГ

Президент Владимир Зеленский подписал закон о выходе из договора о проведении согласованной монопольной политики, заключенного в рамках СНГ.

Украина выйдет еще из одного соглашения СНГ

Правительство согласовало проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией.

В ВР со скандалом провалили принятие законопроект об СНГ

Во время обсуждения нардеп из Оппозиционной платформы – За жизнь с трибуны обозвал других депутатов «идиотами», после чего спикер потребовал отключить ему микрофон.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты