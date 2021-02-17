Путин высказался о закрытии украинских каналов и о Северном потоке-2

Глава РФ общался с лидерами своих думских партий, обещал не допустить «ударов по суверенитету» и «вмешательства в выборы в России».

Президент России Владимир Путин в среду, 17 февраля, прокомментировал закрытие трех телеканалов в Украине, сообщает ТАСС. По его словам, это решение является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

«В Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули и все. Одним росчерком пера. И все молчат! А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», – заявил он.

Также Путин назвал такое решение использованием инструментов в своих политических целях.

А действиями против строительства газопровода Северный поток-2 пытаются заставить Россию заплатить за геополитический проект Запада в Украине. Такое мнение также сегодня в среду, 17 февраля, высказал президент РФ Владимир Путин.

«Почему так все крутится вокруг Северного потока-2? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – сказал Путин.

«На самом деле все достаточно примитивно. Мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем», – добавил он.

Затрагивая тему выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, Путин сделал особый акцент на необходимости провести их на конкурентной основе. «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», — отметил он, подчеркнув, что это важно как для думских партий, так и политических сил, не представленных в парламенте, которые планируют принять участие в выборах.

Тэги: Северный поток 2, Путин о выборах