В Украине необходимо построить три атомных энергоблока, считают в Минэнерго
Нужно достроить два энергоблока на Хмельницкой АЭС и один – на Ровенской, считают в ведомстве.
Как заявил энергетики Юрий Бойко в ходе форума Украина 30 в среду, 17 февраля, нужно достроить два энергоблока на Хмельницкой АЭС и один – на Ровенской, пишет Укринформ.
Должна реализовываться программа замещения текущих атомных блоков: строительство ХАЭС-3, ХАЭС-4. На мой взгляд, еще более перспективным является проект строительства пятого блока РАЭС», – сказал Бойко.
Он считает эту программу не менее перспективной, чем капитальные ремонты и срока эксплуатации тех блоков, срок эксплуатации которых заканчивается.
Замминистра добавил, что атомная энергетика должна развиваться, а не только поддерживать ее текущее состояние, поскольку она является стратегической и базовой для энергетики Украины.
Как известно, энергоблок №5 РАЭС находится на этапе передпроектных работ. Интерес к его строительству проявляют фирмы из Южной Кореи.
В свою очередь, энергоблок №3 ХАЭС начали строить в 1985 году, а №4 – через год. Строительство было остановлено в 1990 году. На тот момент третий энергоблок был готов на 75%, а четвертый – на 28%.
В 2018 году правительство одобрило технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС общей стоимостью 72 млрд 342 млн гривен. Ориентировочная продолжительность строительства – семь лет.
Прошлой осенью президент Владимир Зеленский поручил завершить работы в течение пяти лет.
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