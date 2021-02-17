Впервые астронавтами смогут стать люди с инвалидностью

Подать заявку на новый отбор можно с 31 марта до 28 мая 2021 года, а результаты станут известны в октябре 2022 года.

Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые хочет нанять на работу астронавтов с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Как отметили в ЕКА, агентство набирает кандидатов с повреждениями ног (к примеру, из-за ампутации или врожденных нарушений), в том числе людей с отсутствием стопы либо с отсутствием одной или двух ног ниже колена, а также с разной длиной нижних конечностей. Кроме того, организация приглашает к участию людей низкого роста (ниже 130 см).

Подать заявку на новый отбор астронавтов можно с 31 марта до 28 мая 2021 года, а результаты станут известны в октябре 2022 года.

Все соискатели должны быть гражданами государств-членов агентства, а также иметь не менее трех лет профессионального опыта и свободно владеть английским языком. Кроме того, они должны иметь по крайней мере степень магистра медицины, инженерии, математики, компьютерных или естественных наук, или же быть квалифицированными летчиками либо инженерами-испытателями.

У каждого претендента также должно быть не менее трех лет профессионального опыта и свободный английский.

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