Остановите Молчанову: под Радой люди митинговали против сети Novus

Сегодня возле Верховной Рады прошел митинг против того, что сеть магазинов Novus продолжает работу в Крыму вопреки санкциям и при этом борется с украинским языком.

Сегодня возле Верховной Рады прошел митинг против того, что сеть магазинов Novus продолжает работу в Крыму вопреки санкциям и при этом борется с украинским языком. Активисты расценивают такие правонарушения со стороны владельцев магазина как государственную измену и требуют притянуть их к ответственности.

«Novus предал нашу страну и торгует на крови. Мы писали письма, требовали ответ, почему они до сих пор работают в Крыму, несмотря на санкции, как им не стыдно кормить агрессора. Но от владельцев нет никакой реакции, видимо им есть, что скрывать. Но мы молчать не будем! Поэтому призываем правоохранителей обратить внимание на эту вопиющую ситуацию. Предателям в Украине не место!», – заявляют участники акции.

Напомним, одной из владельцев Novus является Влада Молчанова, которая обвиняется в рейдерстве рынка «Столичный», а также в связях с оккупационными властями Крыма. Против нее уже возбуждено четыре уголовных дела.