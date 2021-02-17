История Александра Гвоздика: боксер, который продался криминалу и построил бизнес на человеческих пороках

Личность выдающегося спортсмена и надежды украинского бокса Александра Гвоздика известна многим.

Личность выдающегося спортсмена и надежды украинского бокса Александра Гвоздика известна многим. Еще два года назад, в 2019, его имя звучало столь громко, как и любимчика миллионов украинцев Василия Ломаченко. Но мало кто знает, что пробраться на арену великой славы Гвоздику помогла уголовщина, а его боксерский талант проявился только после начала сотрудничества с криминальным авторитетом Казарцевым. Это история выдающегося спортсмена, который утонул в больших деньгах и построил собственный бизнес на человеческих пороках.

Одной из главных причин, почему Саша Гвоздик так полюбился публике, стала его тяжелая история жизни. Зрители любят переживать и поддерживать героев, которые пробираются к вершине славы как в том изречении – “сквозь тернии к звездам”. Только путь этого юнца оказался не таким романтичным. Его история началась с избиения и запугивания конкурентов одного из самых влиятельных криминальных авторитетов в Украине – Вадима Казарцева по кличке “Князь”.

Гвоздик и большой спорт: от избиения людей до мирового боксерского ринга

Мальчик из неблагополучной семьи, бедный ребенок с улицы Александр Гвоздик с детства бредил идеей попасть в большой спорт. Сначала им правило желание выживать и защищаться, но вскоре оно переросло в нечто большее – в стремление идти по головам, дабы добиваться своих целей. В возрасте 19 лет его благополучно исключили из боксерского зала. Причиной тому стало неспортивное поведение и неуважение к своему наставнику, который тщетно пытался сделать из юнца серьезного спортсмена.

В это время его замечает никто иной, как главный охранник криминального авторитета Вадима Казарцева и предлагает ему место в “команде”. Юный боксер ныряет с головой в уголовщину и начинает выполнять “мелкие поручения” самого Князя. Смысл этих поручений состоял в постоянном запугивании и избиении всех, кто мешал Казарцеву осуществлять свои деяния.

Парень быстро вошел в круг доверия криминального авторитета и стал просить, чтобы тот открыл ему путь в спортивную карьеру. Так, в 2008 году благодаря связям Казарцева Александр Гвоздик едет на свой первый чемпионат по боксу в Казани. А уже в следующем году побеждает на турнире премьер министра Турции, за что получает в подарок от авторитета новенькую Skoda. В 2012 Гвоздик неожиданно попадает на Олимпиаду в Лондоне и занимает 3-е место. За такое достижение Князь вместе со своим товарищем дарит юному боксеру и “названному сыну” квартиру на Московском проспекте за 190 тысяч долларов.

Как выдающийся спортсмен продался игорному бизнесу и стал офшорным миллионером

Великая слава на боксерском ринге длилась недолго. В 2019 году спортивная карьера Гвоздика ушла в закат. Жесткий нокаут от Бетербиева в 10 раунде стал началом конца – уже тогда все поняли, что успешного боксера, на которого Князь подавал большие надежды, больше нет.

Но и тут Александр Гвоздик нашел свою лазейку. Благодаря “интересному предложению из Англии” и устоявшимся связям в криминальном мире, бывший спортсмен заработал 5 миллионов долларов на человеческих пороках. Его новым заработком стала реклама игорного бизнеса, которую активно покрывают теневые структуры. Именно так Гвоздик ушел из спорта и стал рекламным послом игорного бизнеса, зарабатывая на этом более 20 тысяч долларов в год. Стоит отметить, что полученные деньги наш герой перевел в Америку как “белые”.

Судьба подарила Гвоздику шанс, но вместо спортивной карьеры он выбрал рекламный бизнес, который строится на пороке людей. Сейчас Александр получает вид на жительство в Америке, где он уже успел совершить ряд налоговых преступлений и отмыть более 1 миллиона, благодаря помощи знакомых с криминальных кругов.





Смерть Князя и его наследство Гвоздику

Узнав о тяжелом заболевании, Казарцев решает оформить свою долю в Агроинвестхолдинге на доверенного человека. Идеальным вариантом стал Александр Гвоздик – надежный, проверенный, почти как сын. В 2019 Князь переоформляет на него документы на время болезни. Но тут благодетель умирает, и Гвоздик фактически в наследство получает от названного отца совсем не скромную долю в бизнесе.

То ли отсутствие грамотности, то ли полное безрассудство послужило причиной того, что после смерти Князя Гвоздик неожиданно решает продать полученную долю, которая по факту должна принадлежать вдове Казарцева. Примечательно, что во время продажи “наследства” соучредитель холдинга Кияшко находился в тюрьме по обвинению в сфабрикованному против него деле СБУ и бандитом Гончаренко, и никак не мог повлиять на ход событий. Мы могли бы сказать, что это совпадение, но в таком бизнесе совпадений не бывает.

Знал бы Князь, как отплатит ему за построенную карьеру и счастливое будущее названный сыночек… На данный момент в Украине идет суд по делу мошеннического дарения доли в бизнесе, но Гвоздик совсем не спешит появляться на слушаниях. Он выбрал более легкий путь – на украденные и отмытые деньги наш спортсмен купил дом в Америке за 2.5 миллиона долларов, где продолжает спокойно жить и развивать игорный бизнес.

До судов Гвоздику нет дела. Он уже продал за миллионное вознаграждение долю Князя. Теперь она принадлежит непонятному “Аграрному холдингу” с идентичным адресом регистрации. А соучредитель Кияшко находится под стражей, в то время как его долю также обворовывают по принципу “кто первый встал, того и тапочки”.