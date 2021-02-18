В Бабьем Яру построят мемориальную синагогу
Арт-объект будет создан в виде символической мемориальной синагоги, которая подобно книге будет открываться и закрываться с помощью механизмов.
«Он будет находиться у меноры на территории заповедника, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LB.ua.
Ткаченко подчеркивает, что конструкция, которую предлагают поставить, – «достаточно легкая, это и строительством сложно назвать».
«К тому же там давно существует церковь», – отметил министр.
Мемориальная синагога – проект Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», который является частным и финансируется украинскими, российскими и американскими донорами.
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