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00:25 18 Февраля 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Бабьем Яру построят мемориальную синагогу

Арт-объект будет создан в виде символической мемориальной синагоги, которая подобно книге будет открываться и закрываться с помощью механизмов.

«Он будет находиться у меноры на территории заповедника, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью LB.ua.

Ткаченко подчеркивает, что конструкция, которую предлагают поставить, – «достаточно легкая, это и строительством сложно назвать».

«К тому же там давно существует церковь», – отметил министр.

Мемориальная синагога – проект Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», который является частным и финансируется украинскими, российскими и американскими донорами.

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Тэги: Бабий Яр, синагога

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