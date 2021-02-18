Столтенберг предложил пересмотреть стратегию НАТО

Такую инициативу он намерен вынести на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе в этом году.

По мнению Йенса Столтенберга, «для этого пришло время».

«У нас есть стратегическая концепция, которую мы приняли в 2010 году. Эта концепция хорошо нам послужила. Но с тех пор сфера безопасности, с которой мы сталкиваемся, изменилась фундаментально», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что в 2010 году блок работал над созданием стратегического партнерства с Россией. С тех пор РФ осуществила попытку аннексии Крыма и ряд агрессивных действий в отношении соседних стран.

«Вещи фундаментально изменились. Поэтому мы должны обновить стратегическую концепцию, мы должны еще раз подтвердить наши основные ценности. Это – идея, которая широко поддерживается союзниками, и я надеюсь, что главы государств и правительств, когда они соберутся в этом году, согласятся начать процесс и поручить мне работать над пересмотром и обновлением стратегической концепции альянса», – сообщил Столтенберг.

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