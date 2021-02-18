Беларусь намерены отстранить от участия в «Евровидения»

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Беларуси участвовать международном вокальном состязании.

По словам парламентария, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с государственной телерадиокомпанией Беларуси, поскольку ее глава Иван Эйсмонт уже находится под санкциями ЕС.

Она намерена обратиться с письмом в EBU и собирает подписи под ним. В заявлении Карлсбро пишет, что уже более 100 сотрудников компании были уволены, некоторые находятся в тюрьме.

«Евровидение» – конкурс, призванный объединить европейские страны. По словам Карлсбро, государственная телекомпания, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, не может принимать участие в конкурсе.

Третий пакет санкций Евросоюза против руководства Беларуси был принят 17 декабря. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

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