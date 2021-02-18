Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

При этом режиссер считает, что предложенный им механизм лишения гражданства станет хорошей альтернативой другим формам репрессий.

Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ, а также ее чиновников.

«Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства», – сказал Михалков в телеинтервью.

При этом режиссер считает, что предложенный им механизм лишения гражданства станет хорошей альтернативой другим формам репрессий.

«Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны», – Никита Михалков.

Инициатива Никиты Михалкова противоречит действующей Конституции РФ. Статья 6 Основного закона гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

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