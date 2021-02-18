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12:36 18 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Умер актер Андрей Мягков

Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет.

Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова.

По предварительным данным артист умер от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Мягков скончался до приезда врачей.

Мягков родился 8 июля 1938 года. Известен сотрудничеством с режиссером Эльдаром Рязановым — актер снялся в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». С 1987 года служил в МХТ имени А.П. Чехова.

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Тэги: АНдрей Мягков

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