Умер актер Андрей Мягков
Советский и российский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет.
Об этом сообщает пресс-служба МХТ им. Чехова.
По предварительным данным артист умер от острой сердечной недостаточности. Его без сознания нашла дома жена. Мягков скончался до приезда врачей.
Мягков родился 8 июля 1938 года. Известен сотрудничеством с режиссером Эльдаром Рязановым — актер снялся в его картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». С 1987 года служил в МХТ имени А.П. Чехова.
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