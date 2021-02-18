ВР подготовила новые правила растаможки «евроблях»
Протестующие под парламентом владельцы «евроблях» назвали решение депутатов «подачкой» и больше не намерены митинговать.
Верховная Рада на заседании в четверг, 18 февраля, 259 голосами предварительно одобрила законопроект №4643-д, которым вводятся новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации.
Данный закон касается автомобилей, которые ввезли в Украине до 31 декабря 2020 года.
Закон ограничивает растаможку всего одного авто категории (легковой, грузовой, прицеп) одним человеком. При этом авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее Евро2.
После вступления в силу закона растаможить авто можно будет в течение 180 дней. Для этого ввели специальную формулу: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе
В этой формуле ставка базовая – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.
Vе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:
- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);
- 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.
Кроме того, в этой формуле Fе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.
Также депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым снижают штрафы за незаконное пребывание авто с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно либо вывезти авто за рубеж, либо растаможить его в Украине.
Напомним, владельцы «евроблях» недовольны данным законопроектом и требуют вовсе отменить ограничения на растаможку. Сегодня они проводят под парламентом митинг.
После принятия закона митингующие назвали его «подачкой» и заявили, что больше не будут приезжать под Раду. »Больше мерзнуть мы не будем, но категоричность наша будет достаточно серьезной», – подчеркнул лидер протеста Олег Ярошевич.
Новости по теме
Документ, позволяющий использовать существующие на данный момент вакцины от коронавируса, принят пока за основу. Голосование во втором чтении состоится уже завтра.
Инициаторы законопроекта хотят не лишать украинцев гражданства своей страны при получении ими второго гражданства.
Депутаты подготовили новую льготную растаможку «евроблях». Отсрочку от штрафов вводят уже пару лет.