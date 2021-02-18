ВР подготовила новые правила растаможки «евроблях»

Протестующие под парламентом владельцы «евроблях» назвали решение депутатов «подачкой» и больше не намерены митинговать.

Верховная Рада на заседании в четверг, 18 февраля, 259 голосами предварительно одобрила законопроект №4643-д, которым вводятся новые правила растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

Данный закон касается автомобилей, которые ввезли в Украине до 31 декабря 2020 года.

Закон ограничивает растаможку всего одного авто категории (легковой, грузовой, прицеп) одним человеком. При этом авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее Евро2.

После вступления в силу закона растаможить авто можно будет в течение 180 дней. Для этого ввели специальную формулу: Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Кроме того, в этой формуле Fе – ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.

Также депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым снижают штрафы за незаконное пребывание авто с 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно либо вывезти авто за рубеж, либо растаможить его в Украине.

Напомним, владельцы «евроблях» недовольны данным законопроектом и требуют вовсе отменить ограничения на растаможку. Сегодня они проводят под парламентом митинг.

После принятия закона митингующие назвали его «подачкой» и заявили, что больше не будут приезжать под Раду. »Больше мерзнуть мы не будем, но категоричность наша будет достаточно серьезной», – подчеркнул лидер протеста Олег Ярошевич.

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