В Днепре полиция прекратила работу двух борделей

Правоохранители установили пять женщин, которые в двух квартирах предоставляли клиентам услуги сексуального характера.

В Днепре полицейские прекратили работу двух мест оказания сексуальных услуг. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Во время следственных мероприятий в квартирах находились пять женщин. Как установили полицейские, они арендовали две квартиры и оборудовали в них места разврата с целью оказания интимных услуг. Затем публиковали в Интернете объявление о предоставлении интимных услуг», – говорится в сообщении.

Ежедневно обслуживали около 5-7 клиентов, а свои услуги оценивали в одну тысячу гривен в час. В ходе обыска квартир изъяли мобильные телефоны, черновые заметки, денежные средства, полученные от клиентов за предоставление интимных услуг и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконному бизнесу.

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