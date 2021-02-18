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15:00 18 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре полиция прекратила работу двух борделей

Правоохранители установили пять женщин, которые в двух квартирах предоставляли клиентам услуги сексуального характера.

В Днепре полицейские прекратили работу двух мест оказания сексуальных услуг. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«Во время следственных мероприятий в квартирах находились пять женщин. Как установили полицейские, они арендовали две квартиры и оборудовали в них места разврата с целью оказания интимных услуг. Затем публиковали в Интернете объявление о предоставлении интимных услуг», – говорится в сообщении.

Ежедневно обслуживали около 5-7 клиентов, а свои услуги оценивали в одну тысячу гривен в час. В ходе обыска квартир изъяли мобильные телефоны, черновые заметки, денежные средства, полученные от клиентов за предоставление интимных услуг и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконному бизнесу.

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Тэги: днепр, бордели

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