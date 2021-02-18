В Китае обнаружили впечатляющую по своим масштабам археологическую находку
Было найдено более 4600 древних культурных реликвий различных типов, среди которых 3500 древних гробниц из разных исторических периодов.
В Китае во время строительства международного аэропорта Сиань Сяньян, расположенного в провинции Шэньси, обнаружили 3500 древних гробниц. Об этом пишет Global Times.
Было найдено более 4600 древних культурных реликвий различных типов, среди которых 3500 древних гробниц из разных исторических периодов.
С 4 по 17 февраля на базе археологических исследований нового города в аэропорту были проведены археологические раскопки в ключевых районах, в результате чего было мобилизовано более 60 сотрудников, включая официальных лиц, техников, сотрудников службы безопасности и логистических работников.
«Количество и масштаб реликвий очень велико, а задача археологических раскопок – трудная», – говорится в сообщении Управления культурного наследия Шэньси
Отметим, что Сиань включен в первую группу национальных историко-культурных городов, объявленных Государственным советом Китая, и является одной из четырех древних столиц мира. Он был столицей и политическим, экономическим и культурным центром Китая более 1100 лет, причем 13 династий основали свои столицы в Сиане.
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