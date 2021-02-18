В Украине сопровождать крупные инвестпроекты будет UkraineInvest

UkraineInvest будет помогать инвесторам от старта проекта и в течение всего времени его реализации.

Кабмин уполномочил Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) сопровождать лица, инвестирующие в Украину более 20 миллионов евро. Об этом сообщает Правительственный портал в четверг, 18 февраля.

Решение Кабмин принял на заседании накануне. Теперь UkraineInvest будет осуществлять сопровождение инвестора в подготовке и реализации проекта со значительными инвестициями.

«Параллельно с другими инструментами, такими как концессии, успешные кейсы по приватизации, индустриальные парки и другие – это действительно будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в стране», – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это была одна из обещаний Президента, что инвесторы получат благоприятную среду и надлежащие гарантии со стороны государства. Для того, чтобы этот закон (О господдержке проектов со значительными инвестициями – ред.) заработал, Правительство определило специальное уполномоченное учреждение, которое будет заниматься инвестиционным сопровождением проектов и помогать инвесторам от старта проекта и в течение всего времени его реализации», – добавил Шмыгаль.

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