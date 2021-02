В Раде выбрали законопроект для развития программы Дія Сіті

Профильный комитет рассмотрел три законопроекта и выбрал один авторства нардепа Чернева. Отдельные положения отклоненных проектов учтут при его доработке.

Парламентский комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрел три законопроекта, направленные на развитие цифровой экономики, в частности программы Дія Сіті, которая предусматривает поддержку и развитие ИТ-отрасли.

В итоге комитет рекомендовал парламенту рассмотреть в первом чтении законопроект 4303-д и вернуть его на доработку.

При этом альтернативные законопроекты 4303-1 и 4303-2 рекомендуется отклонить, но учесть отдельные их положения в доработанном основном проекте закона.

Законопроект 4303-д был подан депутатом Егором Чернев совместно с другими авторами. В обсуждении законопроекта приняли участие Европейская бизнес-ассоциация, Союз Украинских предпринимателей, IT-комитет Американской торговой палаты в Украине, ассоциация IT Ukraine, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA), Торгово-промышленная палата Украины, Федерация работодателей Украины, Харьковский IT кластер, EASE, компания EPAM и другие.

В результате обсуждений было получено 313 поправок, из которых порядка 70% авторы законопроекта намерены учесть.

Как известно, специальный правовой режим Дія Сіті направлен на создание комфортных условий для стремительного роста отрасли.

Ранее цель введения Дія Сіті определил министр цифровой трансформации Михаил Федоров: «Создать в Украине лучшие условия в мире для IТ- и креативных индустрий, чтобы их представители имели возможность платить здесь минимум налогов; где у них будут либерализованы трудовые отношения, а не вынужденная работа по советскому трудовому кодексу; где равные права и в аутсорсинговых компаний, и в продуктовых и нет жесткого регулятора, а компании, которые подпадают под критерии Дія Сіті, автоматически становились бы ее резидентами; где правоохранительные органы не могут закошмариты ИТ-бизнес».

