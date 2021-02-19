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Главная » Украина » Политика
02:25 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пресс-секретарь Путина назвал Украину недружественной страной

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают Украину недружественной страной. Но Россия, безусловно, признает украинское государство.

«Украина – это суверенное государство, которое не является дружественным для нас. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства», – сказал Песков.

«Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время украинское государство с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилось в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы видим», – добавил Песков.

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Тэги: Россия, Дмитрий Песков

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