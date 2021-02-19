Американский марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе

Посадка длилась примерно семь минут с использованием парашюта. Вскоре после посадки аппарат сделал первый снимок.

Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Прямая трансляция велась на сайте Американского аэрокосмического агентства (NASA).

Посадка длилась примерно семь минут с использованием парашюта. Вскоре после посадки аппарат сделал первый снимок.

Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберет образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю.

Perseverance отправился к Марсу в июле прошлого года. Устройство проработает на планете около 700 земных суток.

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