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Главная » Мир » Религия
03:37 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США требуют от России прекратить запугивание религиозных групп в Крыму

«Россия должна освободить всех украинских политзаключенных», – говорится в заявлении посольства, обнародованном в Facebook.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных», – говорится в заявлении посольства, обнародованном в Facebook.

Напомним, 17 февраля силовики в Крыму устроили массовые обыски в домах крымских татар.

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Тэги: аннексия Крыма

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