США требуют от России прекратить запугивание религиозных групп в Крыму
«Россия должна освободить всех украинских политзаключенных», – говорится в заявлении посольства, обнародованном в Facebook.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных группировок и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных», – говорится в заявлении посольства, обнародованном в Facebook.
Напомним, 17 февраля силовики в Крыму устроили массовые обыски в домах крымских татар.
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