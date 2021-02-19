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04:00 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форвард «Боруссии» установил рекорд Лигм чемпионов

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов встречались «Севилья» и дортмундская «Боруссия», победу праздновал немецкий клуб – 3:2.

В составе победителей дублем отметился Эрлинг Холанд.

Таким образом, 20-летний норвежский форвард установил новое достижение в Лиге чемпионов – он стал первым футболистом в истории турнира, кому удалось забить 18 мячей в стартовых 13 матчах.

При этом Эрлинг забивал голы против всех восьми соперников, с которыми он встречался в этом турнире.

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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