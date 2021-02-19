В Ватикане пригрозили увольнением с работы за отказ от вакцинации

Администрация Ватикана сообщила сотрудникам, что они рискуют потерять работу, если откажутся делать прививки против COVID-19 без уважительных причин.

В указе кардинала Джузеппе Бертелли, фактически губернатора Ватикана, сказано, что получение вакцины было «ответственным выбором» из-за риска причинения вреда другим людям, передает Reuters.

Согласно указу, те, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья, смогут получить другую должность – вероятно там, где они будут контактировать с меньшим количеством людей и при этом получать такую же зарплату, несмотря на вероятный более низкий статус должности.

Однако к тем, кто откажется делать прививки без уважительной причины, будет применено конкретное положение закона от 2011 года о правах и обязанностях сотрудников. Согласно ему, отказ сотрудника от «меры предосторожности», что может иметь «разной степени последствия», может «привести к увольнению».

Указ был подписан 8 февраля, а затем размещен на веб-сайте ведомства.

Программа вакцинации в Ватикане, где работает несколько тысяч человек, началась в прошлом месяце.

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