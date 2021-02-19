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09:38 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Архиерейский собор Сербской православной церкви избрал нового патриарха

По традиции Сербской православной церкви, собор, проходящий за закрытыми дверями, выбирает трех кандидатов, из которых с помощью жребия и определяется патриарх.

Новым патриархом избран митрополит Загребско-Люблянский Порфирий Перич.

Он родился 22 июля 1961 года в Бечее. Его родители после Второй мировой войны переехали в Воеводину из Боснии и Герцеговины. Учился на философском факультете Белградского университета, затем – на теологическом факультете.

В 1990 году он отправился в монастырь Ковыль. Там 21 ноября 1990 года был рукоположен в иеромонаха.

24 мая 2014 года синод избрал его митрополитом Загребско-Люблянским.

Напомним, 20 ноября патриарх Ириней умер в больнице, где он проходил лечение от коронавируса.

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Тэги: Сербия, православная церковь, патриарх

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