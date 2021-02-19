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11:30 19 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинка погибла во время отдыха в Египте – СМИ

Трагедия произошла во время снорклинга. Женщина плавала вместе с мужем и внезапно исчезла с поля зрения.

Гражданка Украины погибла во время отдыха в Египте. Речь идет о жительнице города Ровно, сообщила накануне местная радиостанция Радио Трек.

По данным источников, трагедия произошла во время снорклинга – подводного плавания с трубкой и маской.

«Погибшая отдыхала с мужем. Во время снорклинга он плавал вместе с ней, но внезапно женщина исчезла с поля зрения. Мужчина сразу позвал спасателей, но спасти женщину не удалось. Что стало причиной смерти ровенчанки – пока неизвестно», – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2020 года на египетском курорте Шарм-эль-Шейх акула напала на украинцев. Жертвами нападения стала женщина и ее 12-летний сын. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенок потерял часть руки.

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Тэги: смерть, Египет, украинка, туристка

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