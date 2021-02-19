Зеленский пояснил, почему ветировал закон о конкурсах на госдолжности
Глава государства попросил Верховную Раду пересмотреть полномочия заместителей министров и рассчитывает на полную поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для государственных служащих. Он вернул в Верховную Раду этот документ с собственными предложениями, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 19 февраля.
Указано, что президент поддерживает необходимость возобновления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Но, по словам Зеленского, положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются неприемлемыми.
«Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо», – отметил Зеленский.
Глава государства предложил парламенту изъять эти нормы и рассчитывает на полную поддержку со стороны народных депутатов.
Отметим, что народный депутат Александр Качура написал в своем Telegram-канале, что Комитет по вопросам организации государственной власти сегодня утром уже рассмотрел вето Зеленского с предложениями по законопроекту о государственной службе и одобрил их.
«По всем предложениям президента было принято решение – одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады», – написал он.
Напомним,16 февраля Верховная Рада восстановила конкурсы на госслужбу. За соответствующий законопроект №4531 во втором чтении проголосовали 289 нардепов. Также этим законом Рада аннулировала урезание полномочий исполняющих обязанности министров.
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