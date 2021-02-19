Укрпошта перенесла выпуск марок в честь ВСУ с 23 февраля
В Укрпочте осознали чувствительность темы и решили прислушаться к мнению людей. Марки будут выпущены 14 марта.
Укрпошта перенесла дату введения в обращение серии почтовых марок «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска» с 23 февраля на 14 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте компании.
В Укрпочте пояснили, что изначально выбрали дату 23 февраля «как инфоповод для привлечения внимания к маркам, и как признак того, что эта страница истории давно в прошлом и нам в современной Украине есть, что противопоставить агрессору».
«Никоим образом не с целью почтить день советской армии, а наоборот – украинской. Однако такая инициатива была воспринята украинцами неоднозначно. Мы осознаем чувствительность темы и прислушиваемся к мнению людей, поэтому принимаем позицию Генерального штаба ВСУ перенести дату спецпогашения почтовых марок на 14 марта – День украинского добровольца», – говорится в сообщении.
В компании напомнили, что за последние годы было выпущено более 20 художественных марок патриотической тематики, среди которых «Слава Украине!» (получила первую премию на международной выставке в Мадриде), «Передовая», «Они выстояли! Не выдержал бетон» и многие другие.
«Завтра «Укрпошта» выпускает марку «Орден Героев небесной сотни» и мы надеемся, что настоящие патриоты Украины уделят такое же внимание этому выпуску, как и выпуску, посвященному Вооруженным силам Украины», – добавили в Укрпочте.
Новости по теме
Генерал-полковник Андрей Картаполов обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Контрразведка спецслужбы задержала командира разведывательно-диверсионной группы подразделения «ЛНР».
«Главным менеджером» агентурной сети является один из организаторов беспорядков во время одесского «Антимайдана», утверждают в СБУ.