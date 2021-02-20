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02:28 20 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россиянин Медведев вышел в финал Australian Open

В Мельбурне состоялся второй полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

Во втором полуфинале встретились Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Победу в трех сетах одержал 25-летний россиянин – 6:4, 6:2, 7:5.

С ноября 2020 года Медведев обыграл всех игроков топ-10, кроме швейцарца Роджера Федерера.

В финале Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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Тэги: теннис, Australian Open

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