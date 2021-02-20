Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов
Рыночная капитализация Bitcoin достигла триллиона долларов после того, как цена криптовалюты установила новый исторический максимум в пятницу, 19 февраля.
Самая популярная в мире криптовалюта подскочила до исторического максимума чуть ниже 55772 долларов, показав недельный рост в 13%.
В этом месяце Bitcoin вырос в цене примерно на 66%, тогда как с прошлых торгов – на 6,8%, когда стоимость «монеты» составила 55079 долларов.
Увеличение цены Bitcoin было вызвано появлением признаков того, что криптовалюта получает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до финансовой корпорации BNY Mellon.
Однако многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к такому недостаточно урегулированному, крайне волатильному цифровому активу как криптовалюта.
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