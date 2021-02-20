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Главная » Украина » Экономика
05:06 20 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Газпром» резко снизил транзит газа через Украину

17 февраля «Газпром» прокачал лишь 94,9 млн куб. м (минус 20% к среднему уровню за 16 дней февраля), 18 февраля – 88,2 млн куб. м.

Если с 1 по 16 февраля «Газпром» прокачивал через Украину в среднем 119 млн куб. м в сутки, то 17 февраля «Газпром» прокачал через Украину лишь 94,9 млн куб. м (минус 20% к среднему уровню за 16 дней февраля), 18 февраля прокачка упала до 88,2 млн куб. м (на 26% ниже уровня начала месяца).

В январе 2021 года «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в декабре – по 182,63 млн кубов.

По условиям «минского соглашения» «Газпром» на долгосрочной основе бронирует украинский транзит на 2021 год в объеме 40 млрд куб. м – в сутки выходит 110 млн куб. м.

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Тэги: Газпром, транзит газа

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