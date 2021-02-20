Семь областей первыми получат COVID-вакцину – МОЗ
Сразу после прибытия вакцина будет одновременно развозиться 11 машинами по областным складам, пояснил Виктор Ляшко.
Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Определены семь областей, которые первыми получат COVID-вакцину. Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в субботу, 20 февраля.
«У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: семь областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день», – рассказал он.
Ляшко добавил, что уже завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.
«Завтра посещу одну из областей – Черниговской, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми», – добавил он.
Новости по теме
Поступление первых партий вакцин от коронавируса британской компании ожидается в ближайшие три дня, говорят в Минздраве.
Вакцинация от коронавируса не дает полной защиты от инфицирования, но течение болезни проходит существенно легче.
Китайскую вакцину Coronavac могут одобрить уже в январе, а через месяц она уже будет в Украине, говорит Степанов.