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19:00 20 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Семь областей первыми получат COVID-вакцину – МОЗ

Сразу после прибытия вакцина будет одновременно развозиться 11 машинами по областным складам, пояснил Виктор Ляшко.

Украина организационно готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Определены семь областей, которые первыми получат COVID-вакцину. Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в субботу, 20 февраля.

«У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: семь областей (Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев) получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день», – рассказал он.

Ляшко добавил, что уже завтра приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.

«Завтра посещу одну из областей – Черниговской, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первыми», – добавил он.

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Тэги: моз, вакцина, вакцинация

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