Украина наконец завоевала медаль на ЧМ по биатлону

Программу предпоследнего дня чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке открывала женская классическая эстафета 4х6 км.

Квартет сборной Украины представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная. И наконец на ЧМ-2021 нашей командой была завоевана первая медаль.

Менее полусекунды не хватило на финише капитану нашей женской сборной Пидгрушной, чтобы завоевать серебряную медаль, которая в итоге досталась немецким биатлонисткам.

А чемпионками стала сборная Норвегии.

Добавим, что наша команда третий год подряд увозит с ЧМ «бронзу» женской эстафеты.

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