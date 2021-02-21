Тихановская заявила о поражении белорусской оппозиции

Интервью разместила швейцарская газета Le Temps. Материал с лидером белорусской оппозиции опубликован в преддверии ее визита в Швейцарию.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», – заявила Тихановская.

Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для «завтрашней борьбы». Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения – на уровне врачей, учителей, бывших силовиков.

«Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению – до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной», – резюмировала экс-кандидат в президенты.

Светлана Тихановская выразила надежду на то, что в ходе своего визита в Швейцарию встретится с новым председателем Федерального совета этой страны Андреасом Эби, а также с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. С ней лидер белорусской оппозиции, в частности, надеется обсудить перспективы «международного расследования преступлений, совершенных в стране в последние месяцы».

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