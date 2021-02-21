На Навального хотят завести новое уголовное дело

Дело могут завести по уголовной статье о неуважении к суду. По ней нарушителю грозит до шести месяцев лишения свободы.

Мировой судья Вера Акимова объявила, что материалы дела о клевете будут направлены на проверку в Следственный комитет. Ведомство должно будет определить, оскорбил ли политик во время судебного процесса судью, прокурора или потерпевшего.

По крайней мере, именно с такой целью ранее гособвинитель Екатерина Фролова просила послать документы в СК.

На первых заседаниях Алексей Навальный неоднократно на повышенных спорил с прокурором и судьей. Он утверждал, что дело полностью сфабриковано, а Акимова с Фроловой специально снимают его вопросы к свидетелям, чтобы те не скомпрометировали следствие.

Суд в итоге назначил политику 850 тысяч рублей штрафа по обвинениям в клевете на ветерана Игната Артёменко.

Тэги: уголовное дело, Алексей Навальный