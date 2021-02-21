На Навального хотят завести новое уголовное дело
Дело могут завести по уголовной статье о неуважении к суду. По ней нарушителю грозит до шести месяцев лишения свободы.
Мировой судья Вера Акимова объявила, что материалы дела о клевете будут направлены на проверку в Следственный комитет. Ведомство должно будет определить, оскорбил ли политик во время судебного процесса судью, прокурора или потерпевшего.
По крайней мере, именно с такой целью ранее гособвинитель Екатерина Фролова просила послать документы в СК.
На первых заседаниях Алексей Навальный неоднократно на повышенных спорил с прокурором и судьей. Он утверждал, что дело полностью сфабриковано, а Акимова с Фроловой специально снимают его вопросы к свидетелям, чтобы те не скомпрометировали следствие.
Суд в итоге назначил политику 850 тысяч рублей штрафа по обвинениям в клевете на ветерана Игната Артёменко.
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Неисполнение решения Европейского суда по правам человека по делу Навального может послужить основанием для исключения России из Совета Европы.
Навальный в Twitter назвал это дело сфабрикованным и выглядящим как истерическая акция, предпринятая по распоряжению президента РФ Путина.
Навальный только вчера вышел на свободу после 50 суток административного ареста по обвинениям в нарушениях на уличных акциях.